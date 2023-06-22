Украинские военные нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма

Сальдо осудил "варварский обстрел" гражданских объектов, в частности мостов, на административной границе между Херсонской областью и Крымом. По его словам, предварительно были использованы ракеты Storm Shadow британского производства. Хотя дорожное покрытие мостов повреждено, сообщается, что нет жертв.

Взрывотехники проводят экспертизу Чонгарского моста после обстрела, и информацию о возможности его использования будет объявлено в ближайший час, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Тем временем, временный резервный маршрут был организован для автомобильного движения между Херсонской областью и Крымом, сообщил Сальдо.