Украинские военные нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма

08:23 2023-06-22

Украинские вооруженные силы совершили атаку по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, как сообщил временный губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо осудил "варварский обстрел" гражданских объектов, в частности мостов, на административной границе между Херсонской областью и Крымом. По его словам, предварительно были использованы ракеты Storm Shadow британского производства. Хотя дорожное покрытие мостов повреждено, сообщается, что нет жертв.

Взрывотехники проводят экспертизу Чонгарского моста после обстрела, и информацию о возможности его использования будет объявлено в ближайший час, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Тем временем, временный резервный маршрут был организован для автомобильного движения между Херсонской областью и Крымом, сообщил Сальдо.