Информацию об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток", Олег Чехов. Кроме того, российские военные провели артиллерийский обстрел опорного пункта противника на север от Белогорья. В результате также были нанесены удары по украинским военным в районах Пятихаток и Степового, а склад боеприпасов в районе Новоданиловки был уничтожен.

В ходе контрбатарейной борьбы с противником, российская артиллерия уничтожила две самоходные гаубицы "Акация" в районе Степногорска, а также две буксируемые гаубицы в Преображенке и Червоной Кринице. Воздушные силы группировки "Восток" также принимали участие в боевых действиях и с помощью вертолетов армейской авиации уничтожили танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу противника в районах Левадного, Малой Токмачки и Жеребянки.