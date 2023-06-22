NYT: Найдена удивительная связь между владельцем пропавшего батискафа и жертвами «‎Титаника»

Венди Раш является праправнучкой Исидора Штрауса и Иды, двух из самых богатых людей на борту "Титаника", которые погибли в 1912 году.

Супруги Штраус отказались от спасательных шлюпок, чтобы уступить место другим женщинам и детям, которые нуждались в спасении. Ида Штраус, которая была в браке с Исидором более 40 лет, отказалась покинуть своего мужа.

Такая связь между семьей Раш и Штраусов была неожиданной открытием, которое вызывает интерес и восхищение.

Этот факт напоминает зрителям о исторической драме "Титаник" режиссера Джеймса Кэмерона, где был изображен их героический поступок. В результате катастрофы, останки Иды Штраус так и не были обнаружены, а тело Исидора Штрауса было найдено в море спустя две недели после трагедии.