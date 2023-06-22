На пропавшем батискафе «‎Титан» запасы кислорода иссякнут в ближайшие часы

Изначально сообщалось, что наличного кислорода должно хватить на 96 часов, то есть четыре суток после погружения, что наступает утром по времени восточного побережья США в четверг. Некоторые эксперты, однако, считают, что при определенных навыках запасы можно растянуть на более длительный период.

Поисково-спасательная операция находится в процессе в области океана, площадью "два штата Коннектикут", на глубине более 4 километров. В нее вовлечены десятки надводных судов, глубоководные аппараты и самолеты из США, Канады, Великобритании и Франции, согласно информации береговой охраны. Представитель службы Джейми Фредерик подчеркнул, что важно сохранять оптимизм и надежду в таких ситуациях поиска и спасения.