На пропавшем батискафе «‎Титан» запасы кислорода иссякнут в ближайшие часы

08:44 2023-06-22

Вскоре находящийся в пропаже туристический батискаф "Титан" может исчерпать запасы кислорода для дыхания, предупреждают власти.

Изначально сообщалось, что наличного кислорода должно хватить на 96 часов, то есть четыре суток после погружения, что наступает утром по времени восточного побережья США в четверг. Некоторые эксперты, однако, считают, что при определенных навыках запасы можно растянуть на более длительный период.

Поисково-спасательная операция находится в процессе в области океана, площадью "два штата Коннектикут", на глубине более 4 километров. В нее вовлечены десятки надводных судов, глубоководные аппараты и самолеты из США, Канады, Великобритании и Франции, согласно информации береговой охраны. Представитель службы Джейми Фредерик подчеркнул, что важно сохранять оптимизм и надежду в таких ситуациях поиска и спасения. 