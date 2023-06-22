Он отметил, что украинские боевики не смогли прорвать первую линию обороны и их атаки отражаются и контратакуются со стороны российских военных. Боестолкновения продолжаются на нескольких участках Запорожского фронта, включая Времевский выступ, ореховское и васильевское направления.

Операция контрнаступления украинских сил началась 4 июня на нескольких направлениях, с основным ударом на Запорожском фронте. Украинские войска, включая бригады, подготовленные специалистами НАТО и оснащенные западной техникой, противостоят российским силам. Однако, по словам президента России Владимира Путина, наступление украинцев сопровождается значительными потерями и не приводит к успеху ни на одном из направлений.