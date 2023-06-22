Марочко: Российские солдаты уничтожили шедшую в Артемовск колонну ВСУ

Пока что нет точной информации о количестве потерь среди украинских военных. Марочко отметил: "На донецком направлении была поражена колонна противника с личным составом. По оперативным данным, полученным от надежного источника, противник перемещал свои резервы из Дружковки для пополнения потерь в районе Артемовска. Колонна была обнаружена и поражена в районе населенного пункта Калиновка".

Он также добавил, что действия Южной группировки войск привели к нарушению планов украинских сил по доукомплектации своих подразделений, и точное количество потерь на данный момент уточняется.