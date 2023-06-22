Лучший сосед для малины: что посадить рядом с кустарником, чтобы ягоды росли крупными, сладкими и здоровыми

Может быть, дело в неправильно подобранном удобрении или неграмотном поливе. Подвести могут и погодные условия.

Но в большинстве случаев кислой малина бывает тогда, когда рядом с ней растут "неправильные" соседи.

Люпин, посаженный рядом с ягодным кустарником, - отличное решение вопроса.

Данная культура обладает интересным свойством: оно обеспечивает отличное усвоение многих питательных веществ, идеально подходящих для малинового кустарника. Растению становится проще усваивать азот.

Люпин применяют и как мульчу, улучшающую качество почвы (речь идёт о поступлении калия), не давая расти сорнякам.

Люпин рядом с малиной гарантирует, что ягоды вырастут на кустарнике крупные и сладкие.