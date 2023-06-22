Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 46 человек

В результате обстрелов со стороны украинских войск, предположительно с применением ракетного комплекса "Ольха", верхняя часть ГЭС была разрушена. Произошел нерегулируемый сброс воды, в результате чего было необходимо эвакуировать население с затопленных территорий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что разрушение ГЭС произошло из-за ослабления украинскими войсками своих позиций на Херсонском направлении, куда были переброшены силы из-за этого направления на другие участки фронта.