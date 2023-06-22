Грамотный полив огурцов обеспечит их щедрый урожай

Ученый-агроном Анастасия Коврижных утверждает, что до тех пор, пока огурцы вступят в фазу цветения, нужно поливать их дважды в неделю.

На 1 м кв. уходит примерно 4 - 5 л воды.

Конечно, необходимо брать в расчет дожди - после обильных и продолжительных осадков 1 раз поливать культуру не следует.

В процессе выращивания овощей грядки увлажнять нужно 1 раз в 5 дней. Объем воды - все те же 4 - 5 л.

С появлением завязей до окончания сбора урожая частота поливов увеличивается до 3 раз в 7 дней. Также значительно увеличится и объем жидкости - 8 - 12 л на "квадрат".

Начиная с середины августа с лейкой на грядке работать нужно 1 раз в 10 дней, выливая 7-8 л воды. Таким же образом поливать овощи следует до окончания сезона.