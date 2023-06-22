Причина смерти 36-летнего Михаила Ложкина озвучена

Оказывается, незадолго до кончины у Михаила Ложкина случился инфаркт миокарда.

Режиссер Яна Тумина утверждает, что здоровье стало подводить артиста за 5 дней, как его не стало. Дала сбой сердечно-сосудистая система знаменитости, что привело к инфаркту.

Больше никаких подробностей по состоянию Ложкина Тумина раскрывать не стала.

Из жизни актер ушел 19 июня. Ему было всего 36 лет. Он играл на сцене Большого театра кукол, находящегося в Питере. У Михаила остались жена и ребенок.

Звезда сцены закончил СПбГАТИ в 2011 году и служил на протяжении нескольких лет в Большом театре кукол. В 2014 году он стал номинантом Молодежной премии Санкт-Петербурга в области художественного творчества.