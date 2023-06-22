Это растение, посаженное рядом с картофелем, будет отпугивать колорадского жука

Идеальным "соседом" для картофеля будет календула, которая обеспечит надежную защиту от колорадских жуков.

Вредитель не переносит на дух аромат, который исходит от этого полезного растения.

Результатом подобного подхода будет избавление от насекомых, которые не будут теперь поглощать посадки картошки.

Некоторые садят календулу по периметру, некоторые в центре картофельной грядки. И тот, и другой вариант выгонит колорадского жука с участка.

Единственное, чего не нужно делать, - это садить слишком много цветов.