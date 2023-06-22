Это растение, посаженное рядом с картофелем, будет отпугивать колорадского жука

11:05 2023-06-22

Дачники в борьбе с колорадским жуком перепробовали разные средства. Свою эффективность доказала посадка рядом "со вторым хлебом" правильных соседей.

Идеальным "соседом" для картофеля будет календула, которая обеспечит надежную защиту от колорадских жуков.

Вредитель не переносит на дух аромат, который исходит от этого полезного растения.

Результатом подобного подхода будет избавление от насекомых, которые не будут теперь поглощать посадки картошки.

Некоторые садят календулу по периметру, некоторые в центре картофельной грядки. И тот, и другой вариант выгонит колорадского жука с участка.

Единственное, чего не нужно делать, - это садить слишком много цветов.

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