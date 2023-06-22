Крючкова рассказала, как борется с раком с 2015 года

В 2015 году у именитой артистки обнаружили онкологию. Ей успешно сделали операцию и стадия ремиссии длится вот уже 8 лет

Светлана Крючкова призналась, что до оперативного вмешательства успела написать всем прощальные письма и даже приобрела наряд, в котором ее предполагалось хоронить при неудачном исходе.

К счастью, в настоящее время состояние знаменитости стабильное. Ей нужно постоянно обследоваться и соблюдать строгую диету.

Второе правило актриса в последнее время не соблюдает, позволяя себе "вкуснятину", так как убеждена, что оставшееся ей время нужно провести, наслаждаясь жизнью.

Актриса следит за здоровьем, дышит свежим воздухом, прогуливаясь по Питеру, и усиленно трудится на сцене родного БДТ.