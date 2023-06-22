Ошибки при выращивании красной смородины, приводящие к урожаю мелкой ягоды

Основной ошибкой при выращивании красной смородины является неправильный полив.
Во-первых, в этой ситуации экономить нельзя. Особенно это касается периодов, когда на кустарнике появляются завязи и образуются долгожданные ягоды.
Недостаток жидкости в этот период приведет к тому, что ягоды вырастут мелкими.
Полив проводят на регулярной основе в начале лета, когда появляются завязи, и в середине сезона, когда наливаются ягоды.
На каждый м кв. нужно 2 - 3 ведра воды.
Лучше будет, если почва поливается на глубину в 0,3 - 0,4 м.
Соблюдение таких правил позволит собрать урожай крупных и вкусных ягод.
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