Ошибки при выращивании красной смородины, приводящие к урожаю мелкой ягоды

Основной ошибкой при выращивании красной смородины является неправильный полив.

Во-первых, в этой ситуации экономить нельзя. Особенно это касается периодов, когда на кустарнике появляются завязи и образуются долгожданные ягоды.

Недостаток жидкости в этот период приведет к тому, что ягоды вырастут мелкими.

Полив проводят на регулярной основе в начале лета, когда появляются завязи, и в середине сезона, когда наливаются ягоды.

На каждый м кв. нужно 2 - 3 ведра воды.

Лучше будет, если почва поливается на глубину в 0,3 - 0,4 м.

Соблюдение таких правил позволит собрать урожай крупных и вкусных ягод.