Народное средство для полива томатов для того, чтобы кусты ломились от урожая овощей

Недорогой и простой состав, состоящий из лимонной кислоты и воды, поможет собрать богатый урожай помидоров.

В подкисленную жидкость добавляется зола - иногда садоводы-огородники применяют слишком много такой подкормки.

Лучше придерживаться следующего рецепта: на 10 л воды понадобится 1 стакана золы и ¾ стакана уксуса.

Не только подкисленная жидкость поможет помидорам расти крупными, вкусными и в большом количестве. Также необходимо соблюдение следующих правил.

При поливе не нужно мочить стебель растения, вся жидкость должна идти под корень. 4 л будет достаточно.

Нужно также удалить лишние листья 1 раз в неделю. Очень важно также соблюдать температуру + 12 - + 35 гр.