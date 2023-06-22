Зеленская объяснила, почему не живет со своим знаменитым мужем

Жена главы Украины Елена Зеленская назвала причину, по которой не живет с мужем в интервью порталу Jerusalem Post.
Зеленская утверждает, что это делается из соображений безопасности. Владимир ночует на работе, а Елена дома с детьми.
Зеленская отметила, что ежедневно ходит в офис, надеясь пообщаться с возлюбленным за ланчем, но удается это далеко не всегда.
Несколько дней назад жена президента Украины была с рабочим поездкой в Израиле. В ходе визита она встретилась с руководителем государства Ицхаком Герцогом и его супругой.
Зеленская сотрудничает с первой леди Израиля Михаль Герцог в рамках проектов по сохранению психического здоровья.
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