Зеленская объяснила, почему не живет со своим знаменитым мужем

Жена главы Украины Елена Зеленская назвала причину, по которой не живет с мужем в интервью порталу Jerusalem Post.

Зеленская утверждает, что это делается из соображений безопасности. Владимир ночует на работе, а Елена дома с детьми.

Зеленская отметила, что ежедневно ходит в офис, надеясь пообщаться с возлюбленным за ланчем, но удается это далеко не всегда.

Несколько дней назад жена президента Украины была с рабочим поездкой в Израиле. В ходе визита она встретилась с руководителем государства Ицхаком Герцогом и его супругой.

Зеленская сотрудничает с первой леди Израиля Михаль Герцог в рамках проектов по сохранению психического здоровья.