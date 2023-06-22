Бах: МОК не может понять санкции Украины против собственных спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах утверждает, что администрация Киева не только продвигает идею недопуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм, но и запрещает украинским спортсменам соревноваться на одних состязаниях с выходцами из России и Беларуси.

По данным Баха, руководству МОК до сих пор непонятны причины, по которым режим Владимира Зеленского запрещает украинским атлетам отбираться на участие в Олимпиаде, поскольку это выглядит как санкции против своих же соотечественников.