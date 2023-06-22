Растения, которые можно и нужно подкармливать золой

Удобрение на основе золы приносит большую пользу культурам, так как в ее составе находится больше 30 полезных для растений и грунта минералов.

За подкормку с золой будут благодарны дачнику такие культуры, как огурцы, помидоры, лук, чеснок, капуста, картофель, морковь.

Для огурцов самым лучшим будет водный настой. Удобрение вносится в начале периода цветения. После питание готовят во время созревания овощей.

Помидоры, а вернее почву, где они растут, просто равномерно посыпают порошком древесной золы. Одни дачники заделывают средство в грунт, другие проводят полив.

Лук с чесноком можно удобрять золой не больше 3 раз за сезон.

Что касается картофеля, то тут вариантов несколько. Можно вносить подкормку в лунки при посадке, а также готовить настой, применяя его для опрыскивания.

Зольный состав для капусты будет защитой от вредителей. Особенно такого средства боятся слизни.

При выращивании моркови зола вносится в период формирования корнеплодов.