Растения, которые можно и нужно подкармливать золой

Удобрение на основе золы приносит большую пользу культурам, так как в ее составе находится больше 30 полезных для растений и грунта минералов.
За подкормку с золой будут благодарны дачнику такие культуры, как огурцы, помидоры, лук, чеснок, капуста, картофель, морковь.
Для огурцов самым лучшим будет водный настой. Удобрение вносится в начале периода цветения. После питание готовят во время созревания овощей.
Помидоры, а вернее почву, где они растут, просто равномерно посыпают порошком древесной золы. Одни дачники заделывают средство в грунт, другие проводят полив.
Лук с чесноком можно удобрять золой не больше 3 раз за сезон.
Что касается картофеля, то тут вариантов несколько. Можно вносить подкормку в лунки при посадке, а также готовить настой, применяя его для опрыскивания.
Зольный состав для капусты будет защитой от вредителей. Особенно такого средства боятся слизни.
При выращивании моркови зола вносится в период формирования корнеплодов.
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