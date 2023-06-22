Рекомендации экспертов для получения урожая сладкой клубники

Растения необходимо обеспечить солнцем и достаточным количеством влаги.

Клубника предпочитает плодородную, рыхлую, слабокислую почву. В воде и солнечном свете ягода нуждается не только во время созревания ягод, но и в пору сбора урожая.

Сульфатом калия, как правило, культуру удобряют в жидком виде перед посадкой. Молодые кусты, а вернее борозды между ними, поливают монофосфатом калия. Во время цветения и созревания ягод нелишним будет обработать кусты жидким листовым удобрением "Фолирус" с таким же действующим веществом.

На качество ягод влияет и грунт, который должен быть в достаточной мере увлажнен с небольшим количеством песка или глины.

Грядки рыхлят и перекапывают, добавляя необходимые подкормки и тщательно поливают. рН грунта должен быть близок к нейтральному (5,5 - 8).

Содержание гумуса в почве должно составлять 3%.