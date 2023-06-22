Волочкова заявила, что придет на выпускной к дочери Ариадне без приглашения

15:28 2023-06-22

Балерина Анастасия Волочкова намерена прийти на выпускной к дочери Ариадне, который пройдет в "Крокус Холе" для того, чтобы подарить ей цветы.

Анастасия Волочкова раздосадована той ситуацией, что единственная дочь Ариадна не пригласила ее на выпускной.

На празднике будут отец Игорь Вдовин и мачеха Елена Николаева выпускницы.

Отсутствие официального приглашения не стало помехой для посещения торжества Волочковой, которое пройдет в "Крокус Холле".

Танцовщица заявила, что прибудет только для того, чтобы подарить наследнице цветы.

Анастасия убеждена, что ее дочь боится того, что звездная мать все внимание "заберет на себя".

Показать следующие комментарии
Фото