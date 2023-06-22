Волочкова заявила, что придет на выпускной к дочери Ариадне без приглашения

Анастасия Волочкова раздосадована той ситуацией, что единственная дочь Ариадна не пригласила ее на выпускной.

На празднике будут отец Игорь Вдовин и мачеха Елена Николаева выпускницы.

Отсутствие официального приглашения не стало помехой для посещения торжества Волочковой, которое пройдет в "Крокус Холле".

Танцовщица заявила, что прибудет только для того, чтобы подарить наследнице цветы.

Анастасия убеждена, что ее дочь боится того, что звездная мать все внимание "заберет на себя".