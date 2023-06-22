Народные средства для подкормки и защиты капусты от вредителей

Здорово, когда одно средство служит и отличной подкормкой, и защищает растение от вредителей и болезней.
Так называемая народная добавка доказала свою эффективность в действии.
Этот метод применяли еще наши бабушки, чтобы вырастить здоровую, крупную и крепкую капусту.
Для обработки культуры применяют сыворотку. Бактерии в ее составе защищают растение от грибковых заболеваний.
Для приготовления состава понадобятся 500 мл сыворотки, 1 столовая ложка тертого хозяйственного мыла, 10 капель йода и 10 л воды.
Компоненты перемешиваются, переливаются в пульверизатор и используют для опрыскивания капусты и грунта под ней. Обработка проводится 1 раз в 10 дней.
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