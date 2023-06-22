Сода поможет вырастить отличный урожай вкусных и хрустящих огурцов

15:46 2023-06-22

Подкормки на основе продуктов питания - то, что широко используется в дачном деле. Сода применяется для питания таких любимых дачниками овощей, как огурцы.

Для приготовления средства нужно в большом ведре воды растворить 1 столовую ложку пищевой соды и полить грядки.

Эксперты утверждают, что подобное способно увеличить срок плодоношения огурцов и свести к минимуму количество пустых завязей. Конечно, важна дозировка.

Примечательно, что не все являются сторонниками применения пищевой соды на огороде, утверждая, что от нее больше вреда, чем пользы.

Входящий в состав соды натрий и ион угольной кислоты (NaHCO3), а вернее его переизбыток может даже погубить растения.

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