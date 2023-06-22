Reuters: сын Джо Байдена Хантер 26 июля предстанет перед судом

Ранее Хантер Байден признал себя виновным в двух правонарушениях, совершенных в налоговой сфере.

Также он признал свою вину в нарушении правил хранения оружия. Речь идет о периоде, когда Хантер Байден употреблял наркотики и солгал об этом, покупая револьвер Colt.

Вероятно, Байдену-младшему будет предложено лечение от наркотической зависимости с наблюдением, на которое он согласится.

В этом случае тюрьма сыну президента не грозит. Однако за уклонение от уплаты налогов он может получить до года лишения свободы, а за несоблюдение правил хранения оружия – до 10 лет.