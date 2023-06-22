Пригожин заявил, что намерен стать донором спермы

Дело было в студии передачи "Малахов" на телевизионном канале Россия.

Темой выпуска стали репродуктивные технологии нового поколения.

Когда ведущий программы Андрей Малахов спросил у музыкального продюсера, готов ли тот сдать свой биоматериал для других женщин, тот мгновенно согласился, ошарашив при этом сидящую рядом с собой супругу, певицу Валерию.

Когда участники шоу стали заверять, что сперма достойного качества получается только у мужчин до 35 лет, в обсуждение вступила акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина.

Врач заявила, что 35-летний рубеж в вопросе продолжения рода важен для женщин, а у мужчин качественный биоматериал может быть и в 70 лет.