Народная хитрость поможет вырастить крупные головки лука и чеснока

К сожалению, не всегда лук и чеснок растет крупным и крепким.

Выращивая культуры в "тяжелом" грунте, когда овощам не хватает воздуха, не стоит удивляться низкому качеству урожая.

Получается, что нужно обеспечить посадки воздухом.

Осуществить это можно посредством обычной деревянной палки (чуть тоньше черенка лопаты) с заостренным концом.

В то время, как появятся первые всходы, нужно проделать отверстие глубиной в 7-10 см на расстоянии в 10-15 см от зелени.

В итоге образуется лунка аэрации, которая обеспечит растения кислородом.