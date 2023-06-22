Растения, которые будут комфортно себя чувствовать, если посадить его вдоль забора

Первым в списке культур, которые хорошо растут и вблизи забора, является ревень.

Ревень подходит для приготовления супов и пирогов. Есть любители есть стебли ревеня просто так.

А всего-то для выращивания культуры нужны тень и вода.

Черемша или "медвежий лук" еще одно растение, которое прекрасно себя чувствует в тени. В составе культуры огромное количество полезных веществ.

И, наконец, хрен, который приносит хороший урожай и в тени, и на солнце. Единственное, что нужно взять во внимание при уходе за этой культурой, - его нельзя переливать.