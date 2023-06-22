Темникова, выступавшая ранее против СВО, стала участницей акции Свеча памяти

Елена Темникова рассказала о мероприятии на Поклонной горе в столице РФ ко Дню памяти и скорби в своем блоге.

Знаменитость тепло отозвалась об истории родной страны, выступив против нацизма.

Звезда сцены подчеркнула, что, являясь матерью, понимает важность того, чтобы дети в РФ жили в мире без нацизма. Она отметила, что зажгла на Поклонной горе несколько свечей совместно с "Волонтерами Победы" во имя подвига наших дедов, одержавших верх над нацизмом.

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает участие артистки в мероприятиях по случаю Дня памяти и скорби "хорошим шагом в правильном направлении".