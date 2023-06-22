Смесь золы с уксусом: чем поможет это средство дачникам

В состав такой смеси входит больше 30 полезных для грунта и культур веществ.

Понятно, что золу не применяют везде. На 1 м кв. вносят 1-2 столовых ложки состав на 1 год.

Лучше зола усваивается как раствор или настой. На 10 л отстоянной воды понадобится 1 стакан золы. В этот же состав добавляют 3/4 стакана уксуса (3 %).

Уксус способствует тому, что высвобождаются полезные вещества, а средство отлично сказывается на состоянии грунта.

Концентрат делят на 3 ведра воды и применяют для полива.