Смесь золы с уксусом: чем поможет это средство дачникам

В состав такой смеси входит больше 30 полезных для грунта и культур веществ.
Понятно, что золу не применяют везде. На 1 м кв. вносят 1-2 столовых ложки состав на 1 год.
Лучше зола усваивается как раствор или настой. На 10 л отстоянной воды понадобится 1 стакан золы. В этот же состав добавляют 3/4 стакана уксуса (3 %).
Уксус способствует тому, что высвобождаются полезные вещества, а средство отлично сказывается на состоянии грунта.
Концентрат делят на 3 ведра воды и применяют для полива.
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