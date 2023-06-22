Простой способ увеличить урожайность картофеля на дачном участке

Достаточно просто удалить цветки культуры, чтобы перенаправить силы на корнеплоды.
Но делать это нужно с большой осторожностью, чтобы не навредить растению.
Учёные давно сошлись во мнении, что половина питательных веществ идет на рост клубней, 25% из них на зелёную массу.
Удаляя цветки, дачники создают условия, чтобы картофель тратил силы на образование корнеплодов.
Удалять цветки необходимо, когда они распустились и цветут во всю - убираем опылённые цветы.
Раньше их удалять нельзя, так это будет сигналом для продолжения наращивания цветов.
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