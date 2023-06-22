Простой способ увеличить урожайность картофеля на дачном участке

18:18 2023-06-22

Культура тратит огромные силы на цветение. Известно, что, чем меньше будет цветов, тем больше сил идет на формирование клубней.

Достаточно просто удалить цветки культуры, чтобы перенаправить силы на корнеплоды.

Но делать это нужно с большой осторожностью, чтобы не навредить растению.

Учёные давно сошлись во мнении, что половина питательных веществ идет на рост клубней, 25% из них на зелёную массу. 

Удаляя цветки, дачники создают условия, чтобы картофель тратил силы на образование корнеплодов. 

Удалять цветки необходимо, когда они распустились и цветут во всю - убираем опылённые цветы.

Раньше их удалять нельзя, так это будет сигналом для продолжения наращивания цветов.

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