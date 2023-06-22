Простой способ увеличить урожайность картофеля на дачном участке

Достаточно просто удалить цветки культуры, чтобы перенаправить силы на корнеплоды.

Но делать это нужно с большой осторожностью, чтобы не навредить растению.

Учёные давно сошлись во мнении, что половина питательных веществ идет на рост клубней, 25% из них на зелёную массу.

Удаляя цветки, дачники создают условия, чтобы картофель тратил силы на образование корнеплодов.

Удалять цветки необходимо, когда они распустились и цветут во всю - убираем опылённые цветы.

Раньше их удалять нельзя, так это будет сигналом для продолжения наращивания цветов.