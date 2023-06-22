Лукашенко поставил ультиматум Головченко и Снопкову, пригрозив отставкой

22 июня Александр Лукашенко провёл рабочее совещание с сотрудниками белорусского Совмина, где с докладом по экономическим показателям Беларуси выступил премьер-министр страны Роман Головченко. Во время заседания Лукашенко поставил ультиматум Головченко: если премьер не сможет добиться достижения плановых показателей роста отечественной экономики, то он будет вынужден уйти в отставку.

Аналогичный ультиматум Александр Лукашенко поставил первому вице-премьеру Беларуси Николаю Снопкову, заявив, что он также вынужденно уйдёт в отставку, если не простимулирует рост белорусской экономики.