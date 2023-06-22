CNN: посольство КНР требует извинений от США за слова Байдена о Си Цзиньпине

Вечером четверга, 22 июня, американский телеканал CNN со ссылкой на диппредставительство Китая в США сообщил, что администрация Пекина требует извинений от руководства Белого дома за высказывание Джозефа Байдена, который накануне назвал китайского национального лидера Си Цзиньпина "диктатором".

В посольстве КНР утверждают, что Байден должен отказаться от ранее произнесённых слов в адрес господина Си. В противном случае власти Вашингтона могут столкнуться с решительным ответом со стороны правительства КНР.