Татьяна Тарасова упала в обморок после того, как плохо себя чувствовала и у нее немели руки

Телеграм-канал Mash информирует, что Татьяна Тарасова почувствовала себя очень нехорошо, находясь дома.
У нее была нестерпимая головная боль и сильно немели руки. Позднее именитый тренер потеряла сознание.
Примечательно, что в последнее время скорая помощь слишком часто приезжает по адресу Тарасовой.
Ранее у звезды экрана были проблемы с повышенным давлением. Также у нее случаются обострения таких хронических заболеваний сердца, как артериальная гипертензия и мерцательная аритмия.
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