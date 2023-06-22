Татьяна Тарасова упала в обморок после того, как плохо себя чувствовала и у нее немели руки

18:30 2023-06-22

К именитому российскому тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой снова прибыла скорая помощь. Знаменитость лишилась чувств.

Телеграм-канал Mash информирует, что Татьяна Тарасова почувствовала себя очень нехорошо, находясь дома.

У нее была нестерпимая головная боль и сильно немели руки. Позднее именитый тренер потеряла сознание.

Примечательно, что в последнее время скорая помощь слишком часто приезжает по адресу Тарасовой.

Ранее у звезды экрана были проблемы с повышенным давлением. Также у нее случаются обострения таких хронических заболеваний сердца, как артериальная гипертензия и мерцательная аритмия.

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