Cumhuriyet: лидеру оппозиции Турции Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы

Журналисты газеты Cumhuriyet утверждают, что бывшему кандидату в президенты Турции от оппозиционных сил Кемалю Кылычдароглу могут вынести судебный приговор, по которому чиновнику грозит 110 лет заключения под стражу и запрет на ведение политической деятельности.

Известно, что ранее 28 судебных исков против Кылычдароглу подал Тайип Эрдоган, которого оппозиционер обвинил в распространении дезинформации, сравнив его с Каддафи, Хуссейном и Чаушеску. На время участия Кемаля Кылычдароглу делопроизводство против него было заморожено, однако теперь оно возобновится.