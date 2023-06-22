3 главные подкормки для получения урожая крупных и сочных груш

18:52 2023-06-22

Груша - одно из самых капризных плодовых деревьев в саду. Вроде бы и растет оно в схожих с яблоней условиях, но с урожаем груш всегда проблема.

Обязательной подкормка грушевого дерево является на третий год после посадки. В первые 2 года культуре достаточно тех питательных веществ, что внесли в лунку.

На этой стадии применяется карбамид. 3 столовые ложки его растворяют в воде. Вносить такое средство нужно весной после того, как набухнут почки.

Второе удобрение используется на этапе цветения. 100 гр. суперфосфата растворяют в 10 л воды. Таким составом поливают грушу.

Третья подкормка проводится уже после того, как дерево отцвело и появились первые завязи. На этот раз "кормить" дерево необходимо составом на основе нитроаммофоски (готовится в соответствии с инструкцией). На одну культуру необходимо 2 ведра подобного питания.

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