5 правил, при соблюдении которых, вырастет обильный урожай крупной и сочной моркови

19:10 2023-06-22

Ухаживать за морковью нужно, как только стали расти корнеплоды. Соблюдение простых правил позволит добиться желаемого результата.

Эксперты дают следующие рекомендации по выращиванию моркови.

Изначально растение необходимо проредить и избавить от сорняков. Морковь не сможет вырасти крупной,так как расстояние между корнеплодами определяет их размер.

С особой тщательностью овощ следует поливать. Частота - каждые 2-3 дня. Увлажнять грядки не нужно до той поры, пока земля не подсохнет.

Подкормка на основе азота - вещь нужная, но ее переизбыток приведет к обильному росту ботвы. 

1 раз в 1 - 2 недели нужно проводить профилактику от различных "болячек" биопрепаратами.

Окучивание - необходимая процедура, которую нужно делать с особой аккуратностью, чтобы не повредить культуру. 

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