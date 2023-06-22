МИД Украины: Россия выйдет из зерновой сделки в июле

В четверг, 22 июня, представитель Министерства иностранных дел Украины по особым поручениям Ольга Трофимцева опубликовала новый пост в социальных сетях, где выразила уверенность в том, что в июле Россия прекратит своё участие в зерновой сделке практически со стопроцентной вероятностью.

По мнению Трофимцевой, возможный отказ Москвы от продления черноморской мирной инициативы по вывозу зерна из Украины связан с тем, что российские специалисты уже построили новый аммиакопровод.

Характерно, что накануне Владимир Путин также публично заявил, что российское правительство раздумывает о выходе страны из зерновой сделки, поскольку украинские войска используют коридоры по вывозу зерна в военных целях, а Запад не выполняет своих обязательств перед РФ в рамках "стамбульских соглашений".