Блиновская погасила 30 000 000 рублей долга по налогам из более 900 000 000 рублей

Адвокат Елены Блиновкой в Пресненском суде российской столицы сообщила, что блогер погасила 30 000 000 российских рублей в счет долга по неуплате налогов и продолжает собирать деньги, чтобы вернуть все до копейки.

Напомним, что задолженность ее изначально составляла более 900 000 000 рублей.

Из-за уголовного дела у Елены арестовано более 30 счетов в иностранных банках. СК намерен взять под арест и имущество супругов Блиновских, о чем информировала следователь в рамках разбирательства в Пресненском районном суде.

Представитель Следственного комитета сообщила, что скоро будет проведен допрос 5 свидетелей по делу. Также СК намерен отправить еще 68 запросов в российские банки.