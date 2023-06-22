Зеленский уволил посла Украины в Беларуси Кизима без объяснения причин

Вечером 22 июня на официальном сайте президента Украины появилась информация о том, что сегодня Владимир Зеленский издал президентский указ об увольнении украинского посла в Беларуси Игоря Кизима. Известно, что Кизим был официальным дипломатическим представителем Украины в Минске с 20 февраля 2017 года.

Примечательно, что в пояснительной записке не указываются причины, по которым Владимир Зеленский принял решение об увольнении украинского посла, однако днём ранее депутаты Верховной рады проголосовали за признание Беларуси "страной-агрессором".