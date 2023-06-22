Колорадский жук больше не будет проблемой, если использовать одно средство: советы продвинутых дачников

Эксперты в дачном деле прогоняют со своего участка колорадского жука неприятными запахами.
Вредное насекомое не переносит запах золы, образовавшейся в результате сжигания березовых дров, и опилки хвойных деревьев.
Порошком посыпают междурядья картофельных посадок.
Осуществлять эту процедуру нужно в период цветения. Кусты припудривают золой утром, когда скапливается роса, или после дождя, чтобы влага удержала золу.
Обработка золой проводится не меньше 3 раз за лето.
Такие обработки можно разбавлять опрыскиванием уксусно-горчичным составом.
На 10 л воды берут 100 мл уксуса (9 %) и 1 стакан сухой горчицы.
Компоненты смешивают, процеживают и применяют для опрыскивания.
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