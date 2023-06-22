Колорадский жук больше не будет проблемой, если использовать одно средство: советы продвинутых дачников

Эксперты в дачном деле прогоняют со своего участка колорадского жука неприятными запахами.

Вредное насекомое не переносит запах золы, образовавшейся в результате сжигания березовых дров, и опилки хвойных деревьев.

Порошком посыпают междурядья картофельных посадок.

Осуществлять эту процедуру нужно в период цветения. Кусты припудривают золой утром, когда скапливается роса, или после дождя, чтобы влага удержала золу.

Обработка золой проводится не меньше 3 раз за лето.

Такие обработки можно разбавлять опрыскиванием уксусно-горчичным составом.

На 10 л воды берут 100 мл уксуса (9 %) и 1 стакан сухой горчицы.

Компоненты смешивают, процеживают и применяют для опрыскивания.