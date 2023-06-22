NYP: Байден оскорбил американцев, перепутав гимны США и Индии на встрече с Моди

Журналисты газеты NYP уведомляют, что накануне Джо Байден провёл встречу с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Белом доме, где по традиции поочерёдно звучали гимны Соединённых Штатов и Индии. По данным New York Post, услышав индийский гимн, Байден перепутал его с американским, после чего поднёс свою руку к сердцу и простоял так 15 секунд, пока не осознал ошибку и не опустил ладонь.

Авторы статьи в NYP сходятся во мнении, что новый казус с участием Джо Байдена оказался оскорбительным для американских граждан, многие из которых оставили гневные комментарии в соцсетях, подвергнув критике своего президента за подобную ошибку.