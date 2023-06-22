Удобрение, позволяющее ускорить процесс созревания черной смородины

Одним из вариантов является внесение органики в виде компоста или перегноя.

В составе перегноя имеется большое количество питательных веществ, необходимых культурам в процессе роста.

Компост добавляют между кустами черной смородины из расчета 2-3 кг на 1 м кв.

Калийное "питание" - еще один помощник в процессе ускорения созревания ягод. На 1 куст понадобится 20 - 30 гр. сульфата калия или калимагнезию в количестве 30-40 гр.

Подкормки на основе фосфора также способствуют скорейшему получению урожая спелых плодов. Также можно добавить суперфосфат, фосфоритную муку или костную муку.

Минеральные удобрения или комплексный состав (подойдет нитроаммофоска).

Подойдет и смесь органики и минерального удобрения, что ещё больше ускорит созревание смородины.