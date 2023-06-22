Цукенберг и Маск сразятся на ринге, чтобы разрешить конфликт

Гендир знаменитой американской корпорации Meta Марк Цукерберг принял вызов американского предпринимателя и хозяина Twitter Илона Маска сразиться на ринге.

В собственном блоге Цукерберг сообщил, что принял вызов бизнесмена.

Конфликтуют Маск и Цукенберг с тех пор, как Meta оповестила о разработке приложения-конкурента Twitter Project 92.

Илон опустился тогда до оскорблений Марка, а после и вовсе объявил о готовности померяться силой с главой Meta на ринге.

Бороться знаменитости будут в Лас-Вегасе. Примечательно, что Цукенберг несколько лет занимался джиу-джитсу.