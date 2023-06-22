Кабачки нельзя сажать рядом с этими овощами: урожая не будет

Ни в коем случае по соседству с кабачками нельзя садить тыкву, огурцы, дыню, арбуз, патиссон.

Все эти растения, являясь представителями семейства тыквенных (как и кабачок), конкурируют с кабачком за влагу и питательные вещества, поражаются одними вредителями.

Также лишают питания кабачки и все виды капусты (кроме цветной), доминируя в пищевой цепи.

Картофель еще один конкурент "главного героя" за питательные вещества, а потому в соседи ему не годится.

Фенхель же "не дружит" ни с кем. По этой причине его садят подальше от всех растений.