Кабачки нельзя сажать рядом с этими овощами: урожая не будет

Ни в коем случае по соседству с кабачками нельзя садить тыкву, огурцы, дыню, арбуз, патиссон.
Все эти растения, являясь представителями семейства тыквенных (как и кабачок), конкурируют с кабачком за влагу и питательные вещества, поражаются одними вредителями.
Также лишают питания кабачки и все виды капусты (кроме цветной), доминируя в пищевой цепи.
Картофель еще один конкурент "главного героя" за питательные вещества, а потому в соседи ему не годится.
Фенхель же "не дружит" ни с кем. По этой причине его садят подальше от всех растений.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__