Неправильно спланированные посадки на огороде сильно вредят друг другу

К одной из таких культур относится подсолнух. Его необходимо высаживать отдельно от других растений, так как он не позволяет им получать из почвы все полезные вещества.
Любимый всеми весенний цветок ландыш с тончайшим ароматом представляет настоящую угрозу для окружающих растений - он просто выживает их с огорода.
Вымещает другие культуры и топинамбур. У этой земляной груши очень мощная корневая система, поэтому она сильно разрастается и со временем может заполонить весь огород.
С аккуратностью нужно сажать на огороде и щавель. Важно учитывать, что он размножается не только семенами, но и с помощью корней.
Мята тоже имеет свойство быстро заполонять пространство вокруг себя. Поэтому нужно позаботиться, чтобы грядки с этой ароматической травой были строго отграничены от грядок с другими растениями.
Хрен тоже известен агрессивным захватом окружающей территории. Важно не давать ему распространяться, иначе он подавит развитие остальных культур.
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