90 % дачников допускают эти ошибки при выращивани перца

Первой ошибкой при выращивании перца является заглубленная посадка. Ствол растения в таком случае загнивает или обрастает лишними отростками.

Загущенная посадка - еще один ляп, допускаемый огородниками. Такой подход приводит культуру к болезням и стеблевой гнили.

Рассаду выращивать необходимо без пикировки в отдельных емкостях. Корень перца плохо регенерирует, пока не окреп.

Недопустимо также поливать овощ холодной водой - температура ее не должна быть меньше 20 градусов.

Нельзя допускать пересыхания почвы, а по этой причине нужно поливать перец лучше чаще, но маленькими порциями. Редкие и излишне щедрые поливы ни к чему хорошему не приведут.

Также не стоит "перекармливать" растение удобрениями. Чрезмерные дозы азота губительны для перца.

Когда температура в теплице выше + 35 градусов, то нужно чаще организовывать проветривания и снижать температуру по-другому.