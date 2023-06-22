90 % дачников допускают эти ошибки при выращивани перца

Первой ошибкой при выращивании перца является заглубленная посадка. Ствол растения в таком случае загнивает или обрастает лишними отростками.
Загущенная посадка - еще один ляп, допускаемый огородниками. Такой подход приводит культуру к болезням и стеблевой гнили.
Рассаду выращивать необходимо без пикировки в отдельных емкостях. Корень перца плохо регенерирует, пока не окреп.
Недопустимо также поливать овощ холодной водой - температура ее не должна быть меньше 20 градусов.
Нельзя допускать пересыхания почвы, а по этой причине нужно поливать перец лучше чаще, но маленькими порциями. Редкие и излишне щедрые поливы ни к чему хорошему не приведут.
Также не стоит "перекармливать" растение удобрениями. Чрезмерные дозы азота губительны для перца.
Когда температура в теплице выше + 35 градусов, то нужно чаще организовывать проветривания и снижать температуру по-другому.
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