Мизулина требует отменить концерт Темниковой в Питере

21:46 2023-06-22

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что певица Елена Темникова не должна выступать в рамках питерского праздника выпускников "Алые паруса".

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина убеждена, что Елена Темникова не вправе выступать в РФ из-за того, что позволила себе осуждать проведение СВО в Донбассе. Об этом Мизулина сообщила в собственном Телеграм-канале.

Выступать экс-фабрикантка должна 24 июня в рамках праздника "Алые паруса". Интернет-пользователи призывают не допустить выступления артистки еще и из-за того, что она проживает в настоящее время в Португалии.

Ранее сообщалось, что Темникова приняла участие в акции "Свеча памяти" на Поклонной горе в Москве.

После посещения мероприятия знаменитость рассказала в социальных сетях о своих впечатлениях и подчеркнула, что выступает против нацизма.

Мизулина оценила этот шаг артистки как "правильный".

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