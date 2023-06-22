Марк Цукерберг согласился драться с Илоном Маском в клетке-октагоне в Лас-Вегасе

Вызов на бой последовал после появления в прессе информации о том, что Meta намерена создать свой аналог Twitter.

Цукерберг ответил на пост Маска словами Send Me Location («пришли мне локацию», тем самым принимая вызов.

Маск ответил кратко: «Вегас, Октагон». Речь идет об арене Octagon MMA в Лас-Вегасе. The Verge сообщает, что Цукерберг не шутит, соглашаясь на бой с Маском.

Сам глава Tesla рассказал о своем коронном приеме «морж». Он заключается в том, чтобы лежать на противнике и ничего не делать.