Главные ошибки огородников в погоне за урожаем помидоров

Огородники, оставляя пасынки и малюсенькие завязи на них, приводят к тому, что растение все силы расходует не на главный ствол, а растрачивает влагу и питательные вещества, чтобы вырастить все пасынки.
Итог - наступает ухудшение плодоношения, по той причине, что не все завязи превращаются цветы.
Определенное количество бутонов опадает, а те плоды, которым удалось сформироваться, вырастают мелкими, невзрачными, плохо развиваются и созревают с опозданием.
Ошибку дачники допускают и при удалении листьев. Обрывать все листочки сразу нельзя. Вместо этого нужно ликвидировать их по чуть-чуть (1-2 листика в 7 дней).
Нельзя также обрывать листву полностью до тех пор, пока не начнут созревать овощи.
Следует дождаться пока культура сформирует гроздь, а плоды начнут буреть. Только после этого можно убирать всю листву до кисти, добравшись таким образом до верха.
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