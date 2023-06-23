Главные ошибки огородников в погоне за урожаем помидоров

Огородники, оставляя пасынки и малюсенькие завязи на них, приводят к тому, что растение все силы расходует не на главный ствол, а растрачивает влагу и питательные вещества, чтобы вырастить все пасынки.

Итог - наступает ухудшение плодоношения, по той причине, что не все завязи превращаются цветы.

Определенное количество бутонов опадает, а те плоды, которым удалось сформироваться, вырастают мелкими, невзрачными, плохо развиваются и созревают с опозданием.

Ошибку дачники допускают и при удалении листьев. Обрывать все листочки сразу нельзя. Вместо этого нужно ликвидировать их по чуть-чуть (1-2 листика в 7 дней).

Нельзя также обрывать листву полностью до тех пор, пока не начнут созревать овощи.

Следует дождаться пока культура сформирует гроздь, а плоды начнут буреть. Только после этого можно убирать всю листву до кисти, добравшись таким образом до верха.