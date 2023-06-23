Грамотный полив томатов в летний период с целью получения щедрого урожая

Безусловно, полив приобретает первостепенное значение для культур в летний солнцепек.

Дело в том, что увлажнять овощи необходимо в определенное время суток, тем самым значительно повышая шансы на получение щедрого урожая овощей.

В те дни, когда на улице жара, полив необходимо организовывать рано утром. В таком случае почва хорошо впитает жидкость, что невозможно под палящим солнцем.

Полив днем в жаркие дни не имеет никакого смысла.

В вечернее время увлажнять грунт можно, но только в случае, если утром это было сделать невозможно. Помидоры предпочитают "питье" именно в утренние часы.

Дело в том, что эффективность поливов вечером достаточно низкая из-за перепадов температур днем и ночью в летние дни.