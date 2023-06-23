МИД Эстонии: 11-ый пакет санкций Евросоюза против РФ вступил в силу

23 июня пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии сообщила, что утверждённый в среду одиннадцатый пакет санкций Европейского союза против России официально вступил в силу. Согласно данным эстонского МИДа, новые санкционные меры Евросоюза предполагают экономические рестрикции против 87-ми компаний, связанных с Москвой и подконтрольным ей предприятиям военно-промышленного комплекса.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что новый пакет санкций против РФ будет направлен на борьбу с обходом антироссийских ограничительных мер, введённых Брюсселем ранее.