Родные Шатунова принесли цветы на могилу в годовщину смерти артиста

Семья Юрия Шатунова сегодня, 23 июня, прибыла на Троекуровское кладбище Москвы, чтобы возложить венок на могилу близкого человека. Сегодня ровно год с кончины знаменитости.

Венок в виде сердца состоит из белых роз с черной траурной лентой.

В своих социальных сетях вдова Светлана Шатунова поблагодарила фанатов исполнителя за то, что не забывают своего кумира.

Супруга покойного подчеркнула, что Юрий был не только отличным артистом, но и очень хорошим человеком, отличным мужем и папой.