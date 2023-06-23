Родные Шатунова принесли цветы на могилу в годовщину смерти артиста

Семья Юрия Шатунова сегодня, 23 июня, прибыла на Троекуровское кладбище Москвы, чтобы возложить венок на могилу близкого человека. Сегодня ровно год с кончины знаменитости.
Венок в виде сердца состоит из белых роз с черной траурной лентой.
В своих социальных сетях вдова Светлана Шатунова поблагодарила фанатов исполнителя за то, что не забывают своего кумира.
Супруга покойного подчеркнула, что Юрий был не только отличным артистом, но и очень хорошим человеком, отличным мужем и папой.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__