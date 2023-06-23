Родные Шатунова принесли цветы на могилу в годовщину смерти артиста

12:18 2023-06-23

Ровно год назад, 23 июня 2022 года, не стало солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Семья исполнителя почтила его память, возложив цветы на могилу близкого человека.

Семья Юрия Шатунова сегодня, 23 июня, прибыла на Троекуровское кладбище Москвы, чтобы возложить венок на могилу близкого человека. Сегодня ровно год с кончины знаменитости.

Венок в виде сердца состоит из белых роз с черной траурной лентой.

В своих социальных сетях вдова Светлана Шатунова поблагодарила фанатов исполнителя за то, что не забывают своего кумира.

Супруга покойного подчеркнула, что Юрий был не только отличным артистом, но и очень хорошим человеком, отличным мужем и папой.

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